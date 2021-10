Lokale partijen samen verder in 'Ons Dorp': "We gaan voor nieuw bestuursmodel"

Ook de fractie van Gemeentebelangen sluit zich aan bij de nieuwe partij 'Ons Dorp', die tot vandaag de werktitel 'partij in oprichting' droeg. "Wij willen graag een nieuwe manier van bestuur introduceren in Bergen en zijn van mening dat dit het beste onder een nieuwe vlag kan", licht fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg toe. Eerder sloot ook Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) zich aan bij de nieuwe partij.

De nieuwe partij is een initiatief van Bergenees Henk Borst en wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. "Ons Dorp heeft een heel helder uitgangspunt: dat als wij het na de verkiezingen voor het zeggen hebben, het huidige bestuursmodel van het college en de raad van de gemeente Bergen 180 graden wordt gedraaid", aldus Borst.

Tijdens de ledenvergadering maandagavond heeft de fractie van Gemeentebelangen, bestaande uit Mariëlla van Kranenburg, Michiel van den Busken en Cor Kraakman, aan de leden van de partij laten weten verder te gaan in Ons Dorp. "Dit is volgens mij de enige juiste weg om het gedachtegoed van Gemeentebelangen overeind te houden", vertelt Van Kranenburg.

Hiermee doelt Borst op de manier waarop de Bergense coalitie nu beslissingen neemt. "Op dit moment is de oppositie, maar heel klein in Bergen en dat betekent dat alles wat door het college wordt bepaald, zonder enig weerwoord door de raad wordt gesteund. De raadsleden krijgen 'simpelweg de opdracht om te tekenen bij het kruisje', de hele democratie is zoek."

"Wij willen dat bewoners de gelegenheid hebben om hun mening te geven over belangrijke zaken", vervolgt hij. "Daarna kijken we wat er mogelijk is met het oog op regelgeving en dan voeren we daar een debat over waarbij wij iedereen de ruimte willen geven daar zijn zegje over te doen."