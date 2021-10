Bouw huizen op plek oude gemeentehuis Muiden van start ondanks bezwaren

Op de plek van het oude gemeentehuis van Muiden moet een appartementencomplex komen met zo'n veertig appartementen. De buurt is daar niet blij mee en stapte eerder met een reeks bezwaren over het bouwplan naar de Raad van State. Ze vreesden onder meer dat hun huizen en tuinen in de schaduw zouden komen te staan door het hoge appartementencomplex en dat hun uitzicht zou verslechten. Het voornaamste punt was dat ze geluidsoverlast vrezen van de warmtepompen die het gebouw straks van warmte moeten gaan voorzien.

De Raad van State stelde de buurtbewoners op dat laatste punt gelijk en vernietigde het benodigde bestemmingsplan voor de bouw. De gemeente rekende met landelijke geluidsnormen die op het moment van het vaststellen van het bestemmingsplan nog helemaal niet golden. Daarnaast werd voor het naleven van de normen gekeken naar de geluidsoverlast van een enkele warmtepomp en niet van meerdere naast elkaar.

Bouw toch van start

Hoewel de buurt gelijk kreeg, betekent dat nu niet dat de bouw niet doorgaat. Sterker nog: de eerste sloopwerkzaamheden startten afgelopen week. En dat terwijl er nog altijd geen bestemmingsplan ligt dat wel voldoet aan alle normen.

Dat er toch gebouwd wordt, komt omdat de bouwer wel al een zogeheten omgevingsvergunning heeft, de belangrijkste voorwaarde voor de bouw. De vergunning werd dan wel afgegeven op basis van het 'foute' bestemmingsplan, maar werd nog voor de Raad van State-uitspraak wel goedgekeurd door de gemeenteraad en er kwam geen bezwaar tegen. Kortom: de omgevingsvergunning is geldig en de bouwer mag dus gewoon aan de slag.

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren laten deze week nogmaals aan de gemeenteraad en aan buurtbewoners weten dat de bouw van de appartementen echt door mag gaan. Het laat weten dat alle vergunningen nogmaals zijn getoetst aan de bouwregels en een extra onderzoeksrapport toont aan dat aan alle normen wordt voldaan. Achter de schermen wordt nog gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.