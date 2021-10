Vlag uit bij tegenstanders vaarverbinding Loosdrecht: "Heel blij en opgelucht"

De omwonenden aan de Horndijk in Loosdrecht halen opgelucht adem: de vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen via hun geliefde Loenderveense Plas gaat namelijk niet door. Dus gaan na meer dan vier jaar de protestborden de prullenbak in.

De watersportsector is voor, omwonenden van de Loenderveense Plas - waar de vaarverbinding door heen zou gaan - zijn tegen. Dat zorgde voor een tweespalt in de stuurgroep, waar beide partijen samen met onder meer de gemeente en de provincie in vertegenwoordigd zijn. Er werd afgelopen zomer een externe adviseur aangesteld om uit de impasse te komen.

Op hun hoede

Dus kunnen de bordjes en spandoeken definitief weg. Komen ze boven hun bed te hangen? "Nee, we hebben ze genoeg gezien en ze veel te vaak opgepoetst en herschreven", zeggen Ellen en Saskia lachend.

Er is besloten om nu te kijken naar alternatieven. De vereniging blijft dan ook bestaan en op hun hoede. "Maar in de positieve zin. Want zoals het nu uitziet kunnen we meepraten en meedenken. En dat was 4,5 jaar geleden niet. Toen werd er - figuurlijk gezien - iets gelanceerd hier op de dijk. En nu zitten we aan tafel en kunnen we ook onze ideeën naar voren brengen", zegt Vreeman. "Bijvoorbeeld het opknappen van de bestaande vaarroutes en bruggen en sluizen. Dat is een project waar wij veel in zien", vult Linssen haar aan.