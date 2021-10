Wybren van Haga mag van rechter weer op Linkedin

Wybren van Haga heeft vanochtend van de rechter in Haarlem te horen gekregen dat hij weer op Linkedin mag. De politicus was sinds juni van dit jaar definitief afgesloten van het netwerk omdat hij volgens het platform misinformatie over de coronacrisis verspreidde.

De rechtbank in Haarlem voldoet met de uitspraak aan de eis van het Tweede Kamerlid om weer te worden toegelaten aan het sociale netwerk. "Ik ben ontzettend blij", laat Van Haga aan NH nieuws weten. "Ik had dit niet verwacht na het vonnis van Youtube." Van Haga had eerder een rechtszaak tegen het videoplatform verloren. "Dit is een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Van Haga Linkedin staat nu 1-0", aldus de Van Haga.

Na eerder een paar keer tijdelijk van het zakelijk netwerk te zijn verwijderd, werd Van Haga's account in juni van dit jaar permanent afgesloten. Volgens Linkedin zou hij desinformatie over de coronacrisis hebben verspreid.

Het zou gaan om informatie die niet in strijd is met de wet, maar waarvan plaatsing onwenselijk, misleidend schadelijk of zelfs gevaarlijk kan zijn. Maar hier kon de rechter zich dus niet in vinden, zij vindt de vrijheid van meningsuiting belangrijker.