Vijf vragen en antwoorden over de derde coronaprik

Mensen met een ernstige afweerstoornis krijgen vanaf vandaag een uitnodiging voor een derde coronaprik op de mat en vanaf morgen beginnen de GGD's met het zetten van deze prikken. Welk vaccin wordt gebruikt en is er een verschil tussen een derde prik en boostervaccin? NH Nieuws zocht het uit.

1. Wat wordt er bedoeld met een 'ernstige afweerstoornis'? "Het gaat om mensen bij wie het afweersysteem minder goed werkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij personen die een transplantatie hebben ondergaan of mensen die een bepaald type bloedkanker hebben", zegt woordvoerder Ronella Grootens van het RIVM.

2. Hoeveel mensen in Nederland hebben zo'n afweerstoornis en krijgen een uitnodiging voor een derde prik? Het RIVM schat dat in totaal tussen de 200.000 en 400.000 mensen een ernstige afweerstoornis hebben; het exacte aantal is onbekend. Overigens verzoekt de GGD Kennemerland mensen die zich voor de derde keer willen laten prikken om een afspraak te maken bij een vaste vaccinatielocatie, omdat die beter zijn ingericht om mensen te helpen dan bijvoorbeeld de prikbussen of pop up-locaties. In Kennemerland gaat het om de locaties IJmuiden en Schiphol.

3. Waarom krijgen deze mensen een derde coronaprik? "Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste mensen met een afweerstoornis de coronaprikken heel goed werken", legt Ronella Grootsens van het RIVM uit. "Maar bij een kleine groep werkt de tweede vaccinatie minder goed. Dus krijgen ze nog een prik, zodat de bescherming omhoog gaat."

4. Is een derde coronaprik hetzelfde als een zogenoemde 'boosterprik'? "Wij maken onderscheid tussen deze derde prik voor mensen met een ernstige afweerstoornis en een 'boosterprik'", zegt Harm Groustra van GGD Kennemerland. "Bij deze mensen is de derde prik onderdeel van de basisvaccinatie. Daarna zijn ze dus volledig gevaccineerd. Een boosterprik is een derde coronaprik, die bedoeld is als oppepper voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn." Een boosterprik zou een optie kunnen zijn, als de effectiviteit van een eerder toegediend vaccin afneemt, ook bij mensen die geen afweerstoornis hebben.

5. Welk vaccin krijgen mensen met een ernstige afweerstoornis bij de derde prik? Kunnen vaccins worden gecombineerd? "In sommige regio's krijgen mensen het vaccin van Moderna. Wij prikken alleen met Pfizer", aldus Groustra van de GGD Kennemerland. Personen die eerder een vaccin van AstraZeneca of Janssen hebben gekregen, krijgen nu ook het vaccin van Pfizer of Moderna bij de derde prik. Deze vaccins kunnen dus worden gecombineerd, benadrukt de GGD.