Daley Blind wordt ambassadeur Hartstichting

Ajax-speler Daley Blind gaat zich inzetten voor de Hartstichting. De verdediger, die eind 2019 in een wedstrijd tegen Valencia in elkaar zakte, wordt ambassadeur.

Blind bleek een ontstoken hartspier te hebben. "Tijdens een wedstrijd werd ik duizelig, ik moest op de grond gaan zitten, voelde me echt niet goed. Het leek alsof ik te weinig gegeten had, alsof al mijn energie wegebde", vertelt hij over het incident. "Ik schrok wel, maar had op dat moment totaal niet het idee dat het mijn hart kon zijn. Ik heb de wedstrijd gewoon nog uitgespeeld.” Hij speelt sinds het incident met een ICD, een inwendige defibrillator die ingrijpt als er hartritmestoornissen optreden.

Vertrouwen

Hij wil als ambassadeur Nederlanders via de sociale media aansporen om ‘het vertrouwen in hun hart terug te winnen, gezond te blijven of juist weer in beweging te komen’. "Ik merk dat ik zelf een voorbeeld ben voor bijvoorbeeld mensen met hartproblemen. Zij halen er kracht uit. Dat vind ik mooi. Pas geleden kwam ik via de Hartstichting in contact met mensen die extra support nodig hebben. Ik steek ze een hart onder de riem en wil ze meegeven dat ze niet bang hoeven te zijn, dat ze vertrouwen moeten hebben in hun lichaam en hun hart." Verder wil hij jongeren overtuigen dat ze goed voor hun hart moeten zorgen.