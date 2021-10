Bestuurder laat auto in sloot achter met notitie voor voorbijgangers: 'niet zoeken'

'Niet zoeken, ik ben veilig thuis' staat er achter op witte auto die half in een sloot ligt aan de Veenakkers in Wervershoof.

Gisteravond laat werd de auto door een voorbijganger aangetroffen. Gevreesd werd dat er mogelijk iemand nog in de auto zou zitten of in de sloot zou liggen.

