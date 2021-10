Verdachten van gigantische drugsvangst in woonboerderij De Kwakel voor de rechter

Duizenden kilo's cocaïne en miljoenen euro's werden er eind juni in een woonboerderij in De Kwakel gevonden. Er waren sterke aanwijzingen dat het om handelswaar van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie zou gaan. De 54-jarige Mike S. en een andere 29-jarige verdachte worden verantwoordelijk gehouden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee ervan in De Kwakel en Hilversum miljoenen euro's te hebben witgewassen. Daarnaast zouden ze meer dan 2000 kilo cocaïne hebben verhandeld en vervoerd. De opslagplaats van de harddrugs was een woonboerderij in De Kwakel.

'Van de kruipruimte tot de nok gevuld'

"We konden onze ogen bijna niet geloven", zegt de politie eind juni in een interview met De Telegraaf. "Het woonhuis was letterlijk van de kruipruimte tot de nok gevuld met blokken cocaïne." Na de ontdekking zijn speciale diensten opgeroepen om de drugs en het geld, met een totale waarde van rond de 200 miljoen euro, te beveiligen."

Hij stelt dat de boerderij is gebruikt als 'opbergplaats voor de drugsmaffia'. "En dat die is ontdekt, is best wel bijzonder." Vanuit crimineel perspectief vindt hij het geen gek idee om uitgerekend een boerderij in De Kwakel als magazijn te gebruiken. "Vaak gaat dat goed voor die organisatie, maar nu even niet."

Businessclub

De 54-jarige Mike S. is geen onbekende in Aalsmeer en omstreken. Zo was hij jarenlang lid van de businessclub van FC Aalsmeer. In een interview met de voetbalclub vertelt hij trots over zijn bedrijf, waarvoor hij zo'n tien keer per jaar naar Mexico zou gaan. Hij zou daar onder andere actief zijn in vastgoed. S. werd tijdens een doorzoeking aangehouden eind juni. De andere verdachte, een 29-jarige man uit Hilversum werd in zijn woonplaats aangehouden en verschijnt vandaag ook voor de rechter.