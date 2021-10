Groot driemotorig tanktoestel raast morgen laag over Texel, Den Helder en Schiphol

De luchtmacht had twee KDC-10's en waren ooit DC-10-passagiersvliegtuigen van Martinair. De vliegtuigen werden omgebouwd tot tank- en transportvliegtuigen. De eerste KDC-10 is in 2019 verkocht en op 25 oktober vertrekt de tweede naar een nieuwe eigenaar in Amerika.

De Koninklijke Luchtmacht zal morgen op lage hoogte een afscheidsrondje boven Nederland vliegen. De verwachting is dat de KDC-10 om 11.00 uur vertrekt vanaf Eindhoven Airport en daar weer om 13.00 uur landt.

Schrikken

Vooral inwoners van Amsterdam kunnen nog weleens schrikken van laag overkomende Defensietoestellen. In 2019 dachten sommige hoofdstedelingen dat er oorlog was uitgebroken, toen een KLM-Boeing 777 met F-16's over het centrum van Amsterdam vloog, ter ere van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse luchtvaart.

Tijdens de lockdowns maakte Defensie wat vaker gebruik van het lege luchtruim boven de stad, om te oefenen met F-16's, Chinook- en Apache-helikopters. Iets waar meerdere Amsterdammers maar niet aan kunnen wennen, want ook toen doken ze nog net niet de schuilkelders in.

De Koninklijke Luchtmacht bereidt omwonenden van acht vliegvelden en -bases met deze facebookpost al voor op de komst van de KDC-10 (Artikel gaat verder onder de post).