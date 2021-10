Gamen voor inclusiviteit: "Zo lang het nodig is, blijf ik dit doen"

Gratis gamen in een van de grootste e-sportcenters van Europa: het kon voor iedereen met een handicap tijdens het Gamen Zonder Drempels evenement in H20. Deelnemers mochten plaatsnemen achter het stuur van racewagens, met een VR-bril tikkertje spelen, penalty's nemen tegen een videowand en nog veel meer.

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid sponsorde de gemeente Purmerend de computerspelletjes. "Dat doen we omdat we het hartstikke belangrijk vinden dat mensen kunnen meedoen in de samenleving", zegt wethouder Harry Rotgans.

Zelf is hij niet zo'n een gamer: een ritje in een virtuele F1-wagen was hem al snel te veel. Maar dat gold zeker niet voor een hoop andere bezoekers die niet meer uit de racestoeltjes te slaan waren.

Games voor blinden en slechtzienden

Behalve de bekende games zoals FIFA, Minecraft en Fortnight, waren er ook spellen voor blinden en slechtzienden. Mireille Frerejean heeft nog maar in één oog zicht en ziet de wereld als door een rietje. Ze zit achter een scherm waar niets te zien is, maar des te meer te horen: via het luisteravontuur dat ze speelt kan ze toch weer mee praten met haar vrienden over de spelletjes.

Ricardo Arcari, de organisator van Gamen Zonder Drempels, is blij dat het evenement kan plaatsvinden nadat het vorig jaar verplaatst moest worden vanwege corona. Toch vindt hij het jammer dat er een Week van Toegankelijkheid nodig is om bewustwording te kweken voor mensen met een handicap. "Maar ja, het is schijnbaar nog nodig", zegt hij. "En zo lang het nog nodig is, blijf ik dit doen."