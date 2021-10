Anouk heeft het laaiend druk met het customizen van schoenen

Het begon anderhalf jaar geleden toen ze zelf op zoek was naar een paar hippe 'customised' sneakers. Omdat het niet goedkoop was ging Anouk zelf aan de slag. Als creatieveling was dat geen probleem en al snel had ze een paar zelfgeschilderde sneakers aan har voeten. En dat smaakte naar meer.

'Dat moet je gaan verkopen!', zo adviseerde een vriend, en kort daarna zat de jonge ondernemer bij de Kamer van Koophandel om zich officieel in te schrijven. Hoewel veel sneakercustomisers er een illegale handel van maken, koos Anouk voor een echt bedrijf. "Ik verkoop vooral via social media, dus dan val je op, en dat risico wilde ik niet nemen."

Investeringen

Gelukkig vielen de investeringen mee. Potjes leerverf, penselen en heel veel dozen en inpakpapier. Wie een paar speciale sneakers bij Anouk bestelt kan rekenen op een paar schoenen dat met veel liefde is gemaakt en ingepakt.

"Het inpakken vind ik misschien wel het leukste", aldus Anouk. De gepimpte schoenen worden met zorg ingepakt en van lieve stickers voorzien. Voor de koper is dan ook het uitpakken al een feestje.

Supermarkt

Met haar eigen bedrijf verdient Anouk genoeg om niet meer te hoeven vakkenvullen bij de supermarkt. Vorig jaar, tijdens haar tussenjaar, had ze veel tijd voor de schoenenhandel en verdiende ze goed. Inmiddels studeert ze weer en heeft ze wat minder tijd, want de studie mag er niet onder lijden.

Maar dat neemt niet weg dat het voor Anouk wel een serieuze zaak is. "Ik doe alles alleen en als je dan opeens 50 verzoeken op Instagram open hebt staan, ben je wel even bezig om dat te beantwoorden. Ik wil mensen niet onnodig lang laten wachten."

Het customizen van sneakers is voorlopig nog wel een hype, maar het kan ook zo over zijn. Daarom denkt ze al na over andere objecten die ze kan beschilderen. Canvas tassen maken een goede kans om in de collectie te worden opgenomen.