Studenten mogen voor straf maand niet op balkon: "Onze enige toegang tot frisse lucht"

Woningcorporatie De Key sluit het balkon van dertien studenten in een wooncomplex aan het Bijltjespad in het Centrum. Volgens De Key vanwege aanhoudende geluidsoverlast, de studenten begrijpen er niets van.

Studenten mogen voor straf maand niet op balkon - NH Nieuws

"Het galmt hier nogal, het is een vrij open ruimte", vertelt student Pip Kupers, nu nog op het balkon dat De Key vandaag komt afsluiten. Volgens een woordvoerder omdat er meerdere malen is gewaarschuwd en omdat De Key als beheerder van het studentencomplex ook een verantwoordelijkheid heeft naar de buurt.



Die buurt klaagt vandaag ook tegenover AT5. "Als er feestjes zijn hebben we vreselijk veel overlast", klinkt het via de intercom. Volgens Pip proberen de mensen op haar gang die overlast nu juist zoveel mogelijk te beperken. Bij het laatste feestje probeerden ze de deur naar het balkon zelf nog dicht te houden, alleen een paar rokers wisten erdoorheen te glippen.

Quote "Ik snap hun overlast ook, maar je kan niet in ene het hele gebouw wegtoveren" student pip kupers

Tot overmaat van ramp is de knop van de verwarming in de keuken ook nog afgebroken, net toen die volop stond te loeien. "Het is hier superwarm en de balkondeur is de enige mogelijkheid om de keuken te luchten", aldus Pip.



Ook vindt de student planologie het oneerlijk dat de maatregel alleen voor hun balkon geldt: "Het is het hele gebouw, niet alleen onze gang zeg maar."



Kupers laat het er in ieder geval niet bij zitten en zoekt nu uit of De Key dit als verhuurder wel kan maken. Een buurvrouw is niet rouwig om de straf: "Leven en laten leven? Ben ik helemaal voor, maar niet op deze manier."