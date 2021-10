Haarlemse horecazaken zoeken nieuwe eigenaar: "Corona heeft hier zeker mee te maken"

Personele problemen, toegangsbewijzen of de oude eigenaar ziet het gewoon niet meer zitten: meer en meer Haarlemse horecazaken zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar. Eist de coronacrisis nu zijn tol of valt het eigenlijk allemaal wel mee?

Kim Lemmers was veertien jaar eigenaresse van Spaarne66. "Veertien jaar geleden ben ik samen met mijn twee zussen en moeder begonnen met dit restaurant. Dat hebben we toen negen jaar met zijn vieren gedaan. Een van mijn zussen vond toen een andere baan en mijn moeder is langzaam naar de achtergrond gegaan. Ik run dit nu dus zes jaar met mijn zus Sophie."

Bij de zussen speelt de coronacrisis een belangrijke rol om hun zaak van de hand te doen. "Ja, corona heeft er zeker mee te maken. We hebben altijd de visie gehad om door te gaan en wilden er voor onze gasten zijn. En nu met deze laatste maatregel, de toegangspas, dat is voor ons echt de druppel."

Pijn

Ze zagen aankomen dat het toegangsbewijs zou worden ingevoerd en stapten twee maanden geleden al naar een makelaar. Zo tegen het einde van de crisis toch afscheid moeten nemen van hun zaak doet pijn. "Dat doet zeker pijn. Maar of dit het laatste gedeelte is van de crisis, dat weet ik niet. Ik heb daar toch een beetje een hard hoofd in. Noem me maar een doemdenker, maar ik heb al voor zoveel verrassingen gestaan."

Ook restaurant Mr. & Mrs, Petossi en Five Brothers Fat zoeken een andere eigenaar of zijn al geen restaurant meer. "Petossi heeft inmiddels een andere eigenaar en in Five Brothers Fat kun je je op corona laten testen", zegt Gijs Brands voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem.

De voorzitter erkent dat er zaken te koop staan en dat het een lastige periode is, maar 'misschien speelden die bedrijven al langer met het idee om hun zaak te sluiten. Elk jaar worden er zaken verkocht, nu wordt alleen corona ernaast gelegd'.

Problemen

Wel ziet hij dat er veel problemen spelen in de horeca. "Zoals je weet, kampen veel tenten met personeelstekorten en ook de toeristen zijn wat mij betreft meer dan welkom. Het zou echt heel fijn zijn als alles weer zo snel mogelijk normaal is."

