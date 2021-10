Zwanenburgse Amy Pieters grijpt leiding in Groot-Brittanië met etappezege

Wielrenster Amy Pieters kwam in de tweede rit van The Woman's Tour in Groot-Brittanië als eerste over de finish. De Zwanenburgse won de rit over 102 km van Walsall naar Walsall en was concurrenten Clara Copponi en Sheyla Gutiérrez in de sprint net te snel af. Het betekende voor Pieters de derde wegzege van het jaar.