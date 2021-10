Druivenoogst gered door zang mannenkoor? "Mooi suikers, fantastische smaken!"

Het is slecht gesteld met de witte-wijndruif in heel Europa, en dus ook met de druiven van wijnboer Siem Loos uit Wognum. Door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar komen de druiven laat op gang en hangen er beduidend minder vruchten aan de bomen, en de druiven die er hangen zijn nog minder zoet ook. Om voor nog wat meer suikers te zorgen in de druif zong het Westfries Mannenkoor dit weekend in de wijngaard in Wognum. Verslaggever Sander Huisman was erbij en keek of het een positief effect had op de druif.

Wijnboer Siem Loos blijft positief, ondanks de tegenvallende druivenoogst die eraan zit te komen. Toen hij hoorde dat muziek afspelen in de wijngaard voor extra suiker kan zorgen in de druif, had hij vorige maand al livemuziek in zijn wijngaard. Het Westfries Mannenkoor kreeg daar lucht van, en bood afgelopen weekend aan om hun steentje bij te dragen aan het rijpingsproces. Of de zang van het mannenkoor dat in Wognum repeteert effect zal hebben: “Daar wordt heel verschillend over gedacht binnen het koor”, zegt Dick Ursem van het Westfries Mannenkoor. In de 75 jaar dat het koor bestaat hebben ze al wel wat wijnreisjes gemaakt, maar in een wijngaard zingen om deze specifieke reden deden ze nog nooit eerder. Artikel gaat verder onder de foto

Het Westfries Mannenkoor zingt in Wijngaard Saalhof in Wognum - Sander Huisman / WEEFF

Siem Loos luistert vanaf een afstandje naar het koor. Hij biedt na het ten gehore brengen van enkele stukken van hun repertoire een wijntje aan het koor. Siem krijgt op zijn beurt een CD van het koor aangeboden. "Kan best zijn dat we volgend jaar heel zachtjes subtiel misschien een heel klein boxje neerzetten" sluit Siem met een knipoog af.