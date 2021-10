Marjon kreeg nieuw leven door orgaandonatie: "Ik gun het iedereen"

In sommige gemeentes in het noorden van de provincie heeft meer dan veertig procent van de mensen aangegeven orgaandonor te willen zijn. Marjon Tolhuis-Anker uit Middenmeer, die vorig jaar een nier en een lever ontving van een donor, is daar blij mee. Maar ze had het niet per se verwacht: "Ik heb hier mensen gesproken die best negatief over orgaandonatie waren."

Ze snapt het wel, dat mensen er bang voor zijn. Dat ze nog niet helemaal dood zijn als hun organen worden getransplanteerd. "Of dat ze iemand helpen die, nou ja, hele verkeerde dingen wil doen", zegt Marjon. Toen ze op het punt stond om de transplantatie te ondergaan, vroeg ze nog aan de artsen hoe dat eigenlijk precies ging. "Ze hebben me toen uitgelegd hoe ze meten dat iemand geen hersenactiviteit meer heeft, en echt dood is." Dat stelde haar wel gerust, zegt ze. Natuurlijk is Marion blij met het nieuws dat er bijna een miljoen geregistreerde donoren bij zijn gekomen sinds begin 2020 in Nederland. Zelf is ze al vanaf haar twaalfde donor. "Je weet hoe de mensen eraan toe zijn die met jou op de wachtlijst staan. Je gunt ze gewoon dat orgaan dat ze nodig hebben." 'Reken niet op transplantatie' Marjon heeft cystenieren, een erfelijke nieraandoening waardoor er zich in de nieren en lever cystes vormen die soms uit kunnen groeien tot het formaat van een pingpongbal. Toen haar artsen na een controle vaststelden dat Marjon nog maar vijftien procent nierfunctie over had, werd ze eind 2019 op de wachtlijst geplaatst voor een donornier. Omdat ook haar lever door de cystes zo was opgezet en aangetast, moest ook die getransplanteerd worden. "Er was geen plaats om een donornier te plaatsen omdat mijn lever alles verdrukte", vertelde ze eerder aan NH Nieuws.

De transplantatie kwam sneller dan ze had gedacht. Ze hadden haar net nog verteld dat ze niet moest rekenen op een orgaantransplantatie de komende maanden. Het was tijdens het heftige begin van de coronacrisis: de IC-bedden moesten vrij worden gehouden voor coronapatiënten. Brief aan nabestaanden Toch werd Marjon op 20 maart gebeld dat er een donor was en de dag erna is ze geopereerd. "Ik heb zo'n groot cadeau van iemand gekregen. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ik doe mijn best om er heel goed voor te zorgen." Wie haar donor is, weet ze niet. Behalve dat diegene tussen de 60 en 65 jaar was, en dat vindt Marjon eigenlijk nog best wel jong. Ze is inmiddels bijna zo ver om een brief te versturen naar de nabestaanden. Dat bericht wil ze zorgvuldig schrijven. "Je weet dat ze hun dierbare missen, tegelijkertijd wil je laten weten wat die persoon voor jou betekend heeft." Nieuw leven En dat is voor haar heel veel, zegt ze. Voor de transplantatie had Marjon nauwelijks energie, was gelijk moe en viel in slaap als ze al iets kleins had gedaan. Ze was bovendien afhankelijk van haar omgeving. "Ik was echt heel ziek als ik nu terugkijk."

Marjon een paar maanden na de operatie - NH Nieuws/Floris van der Woude