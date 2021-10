Schoonmaakbedrijf in overtreding: "Maar horecaondernemers moeten ook verantwoordelijkheid nemen"

Een Haarlems schoonmaakbedrijf dat afwassers verhuurt aan strandpaviljoens in Zandvoort en restaurants in Haarlem overtreedt meerdere wetten, zo stelt de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij een controle van acht horecagelegenheden werden tien afwassers aangetroffen waarvan er maar twee in de loonadministratie waren opgenomen maar vermoedelijk niet voor het juiste aantal werkuren. De controle vond eind september plaats bij twee restaurants in Haarlem en zes strandtenten in Zandvoort.

Om welke acht bedrijven het gaat kan woordvoerder Paul van der Burg van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet zeggen. "We mogen dat niet bekendmaken totdat officieel is vastgesteld dat er regels zijn overtreden."

Het schoonmaakbedrijf maakt er volgens Inspectie SZW een bende van maar ook de horecabedrijven hadden hier volgens woordvoerder Paul van der Burg een verantwoordelijkheid. "Als werkgever ben je verantwoordelijk voor wie je in dienst neemt."

Te lange werkdagen

Tijdens de inspectie bleek dat twee afwassers niet uit één van de Europese lidstaten te komen. Hun werkgever moet voor hen dan een tewerkstellingsvergunning hebben maar die hadden ze niet. Hiervoor krijgen zowel het schoonmaakbedrijf als de horecaondernemer een boete van 8.000 euro per werknemer.

Ten minste zes afwassers ontvingen deze zomer nog een uitkering naast het loon dat ze kregen voor de werkzaamheden. Het UWV gaat onderzoek doen naar vermoedelijke uitkeringsfraude. Ook werd een aantal afwassers zwart uitbetaald. Hier gaat de Belastingdienst verder onderzoek naar doen.

Daarnaast vermoedt de Inspectie dat het merendeel van de afwassers te lange werkdagen maken en onderbetaald worden. Hoewel alleen het schoonmaakbedrijf hier een boete voor kan krijgen, vindt Van der Burg dat ook hier een rol voor de horecaondernemers is weggelegd. "Vraag aan je werknemer hoeveel hij betaald krijgt. Als een afwasser aangeeft dat hij 14 euro bruto krijgt, weet je dat hij onder het minimumloon zit."

Resultaat

Van der Burg vermoedt dat er ongetwijfeld meer horecagelegenheden zijn waar misstanden plaatsvinden wat betreft afwassers die via dit schoonmaakbedrijf zijn verhuurd. "We zullen ook meer inspecties uitvoeren, maar dit is het resultaat van dit onderzoek."

Daarnaast hoopt Van der Burg dat deze inspecties een signaal afgeven voor de toekomst. “Het is belangrijk dat een bedrijf zich aan de regels houdt. Wij hopen dat strandtenthouders en restauranteigenaren meer gaan oppassen met wie ze in dienst nemen", aldus Van der Burg.