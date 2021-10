157 positief geteste West-Friezen, cijfers in Hoorn en Medemblik gehalveerd

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen tijd positief is getest op het coronavirus is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie samen met LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken kregen 157 inwoners in West-Friesland een positieve uitslag op hun coronatest. In deze periode meldt het RIVM één ziekenhuisopname van iemand uit de gemeente Koggenland en geen overlijdens die coronagerelateerd zijn. Het aantal positief geteste inwoners is drastisch gedaald ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken. Toen werden 256 mensen uit de regio positief getest op het coronavirus.

De gemeente Koggenland telde in de afgelopen twee weken het meeste aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners. In deze periode kregen 22 inwoners een bericht dat zij positief getest zijn. In de voorgaande periode van twee weken waren dit er twaalf.

De sterkste daling vond in de afgelopen periode plaats in de gemeente Hoorn. Waar er in de vorige periode nog 96 inwoners positief testten, is dat aantal gehalveerd naar 46. Ook in de gemeente Medemblik halveerde het aantal positef geteste aantal personen.

Bekijk hieronder het aantal positief geteste personen in de afgelopen week in jouw gemeente: