Corona: besmettingscijfers zo'n 20 procent gedaald, geen ziekenhuisopnames of doden

Het aantal coronabesmettingen in de IJmond blijft dalen. In de afgelopen twee weken testten in totaal 130 mensen uit de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest positief. In de periode van twee weken daarvoor waren dat er nog 161. Niemand werd opgenomen in het ziekenhuis, of overleed aan de gevolgen van het virus.

In bijna alle gemeenten is het aantal geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners nu minder dan honderd. Alleen in Uitgeest, waar het aantal coronagevallen weer opliep van 9 tot 14, is dat getal 102,7.

Ook de gemeente Velsen noteerde in de afgelopen veertien dagen meer besmettingen dan in de twee weken ervoor. Het getal ging omhoog van 44 naar 56. Daar hebben per honderdduizend inwoners 81,6 mensen corona.

Betere coronacijfers

Beverwijk en Heemskerk konden betere coronacijfers overleggen dan zowel Velsen als Uitgeest: het aantal genoteerde infecties halveerde bijna. Het daalde respectievelijk van 56 naar 33 en van 52 naar 27. Per honderdduizend inwoners zijn dat 78,8 coronagevallen in Beverwijk en 68,9 in Heemskerk.