Spandoeken roepen automobilisten op minder hard door Laren te scheuren

Met grote spandoeken worden Laarder automobilisten vanaf deze week opgeroepen om hun voet van het gaspedaal te halen. De verkeerscampagne moet er voor zorgen dat er minder hard gereden wordt de toegangswegen naar het dorp en in de woonwijken. Daar hebben Laarders al langer veel klachten over.

Er wordt al langer door veel mensen geklaagd over het rijgedrag van automobilisten door het dorp. Vooral de hardrijders zijn een doorn in het oog: op toegangswegen en in woonwijken wordt met regelmaat veel harder gereden dan toegestaan.

Het probleem speelt dus al langer en Laren probeert er ook al veel langer wat aan te doen, maar merkt onder meer dat het plaatsen van verkeersdrempels en -plateaus weinig zin heeft. De 'steeds meer geavanceerde auto's met onder meer betere vering, demping en een grotere wielbasis' hebben daar geen last van.

De verkeerscampagne van nu moet een vriendelijke manier zijn om de aandacht van automobilisten te vragen.

Tweede stap

Het ophangen van de levensgrote spandoeken vormt de tweede stap van een wekenlange campagne om aandacht te vragen voor het probleem. De laatste weken stonden er al grote billboards op andere plekken.

De campagne loopt tot december. Daarna wordt gekeken of de campagne effect heeft gehad. Als dat zo is, dan komt er volgend voorjaar een vervolg.