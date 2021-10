UvA-studenten weer online les vanwege ventilatieproblemen Roeterseiland

De Universiteit van Amsterdam sluit het JK-gebouw van het Roeterseilandcomplex in het centrum. Na metingen blijken niet alle ventilatiesystemen even goed te werken. Studenten krijgen in ieder geval een week lang weer les vanuit huis.

Volgens een woordvoerder is de sluiting van het gebouw uit voorzorg. "We willen goed onderzoek doen naar de situatie. We hebben technische metingen gedaan naar de luchtkwaliteit en dat fluctueerde een beetje. De ene meting was prima, en de andere minder," vertelt een woordvoerder.

Het JK-gebouw is het enige UvA-gebouw dat voorlopig gesloten wordt. Volgens een woordvoerder is er zeker geen sprake van een gevaarlijke situatie. "We willen gewoon zeker weten waarom die metingen fluctueren. Wel weten we dat we een aantal motoren van ventilatiesystemen zullen moeten vervangen. We hebben nu een verscherpt toezicht op de luchtkwaliteit, omdat goede ventilatie vanwege corona extra belangrijk is."

De sluiting is in ieder geval voor een week, daarna wordt verder gekeken of de sluiting nog langer nodig is en welke motoren er vervangen moeten worden. De UvA kan niet inschatten hoeveel studenten weer thuis moeten studeren.