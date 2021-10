Buren strijden voor behoud eeuw oude iep: "Bang dat hier appartementen komen"

Omwonenden van een eeuw oude i ep aan de Trompstraat in Huizen hebben spandoeken opgehangen om de boom te behouden. Volgens de buurtbewoners heeft de gemeente plannen om appartementen te bouwen op de plek waar de boom staat. "De iep is beeldbepalend en moet behouden worden", aldus actievoerder Theo Erbé.

Samen met zijn buurman hangt Theo Erbé drie spandoeken in de omgeving met daarop: 'Kappen nee. Laagbouw ja'. "De gemeente wil woningbouw op de plaats van het voormalig kleuterschooltje aan de Trompstraat", legt hij uit. "We hebben onderzocht dat 95% van de direct omwonenden tegen grootschalige bouwplannen is."

De iep staat op het voormalig schoolplein van de kleuterschool. Het gebouw wordt momenteel nog gehuurd, maar het gebied rondom de school wordt zichtbaar slecht onderhouden. Zo wordt de iep omgeven door 'kleine iepjes' die uit de stoeptegels omhoog schieten.

Bouwplannen

De bouwplannen van de gemeente staan echter nog in de kinderschoenen. Eind deze maand moet de gemeenteraad namelijk eerst beslissen over de huidige maatschappelijke bestemming die nog van toepassing is op het gebied. Twee jaar geleden is de plek al wel bestempeld als mogelijk kansrijke woningbouwlocatie. Er zouden nog geen concrete bouw- of sloopplannen klaarliggen.

Tekst loopt door onder foto.