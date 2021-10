Opknapbeurt theater De Krocht kost Zandvoort 1,1 miljoen euro

De gemeente Zandvoort wil ruim 1,1 miljoen euro besteden aan een opknapbeurt van theatergebouw De Krocht. Het gebouw is in slechte staat en toe aan een grondige renovatie.

De Krocht, een voormalige katholieke kerk aan de rand van het centrum, is het enige podium in Zandvoort en volgens de gemeente sterk verouderd. De zaal wordt gebruikt voor onder meer optredens en bruiloften. “Het gebouw heeft dringend groot onderhoud nodig en er is behoefte aan uitbreiding”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

1,1 miljoen euro

In het raadsstuk van de gemeente staat dat ruim zes ton wordt begroot voor renovatie van het gebouw. Bijna vier ton gaat naar een toevoeging aan het pand en de overige 100.000 euro moet worden besteed aan duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeente wil van het theater een laagdrempelig en multifunctioneel podium voor kunst en cultuur maken, omdat daar behoefte aan is in het dorp. Een gerenoveerd en groter theater zal volgens de gemeente ook meer professionele theater- en dansgezelschappen uit de regio aantrekken.