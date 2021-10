Alkmaarder (69) krijgt 10 jaar cel voor in gezicht schieten van kennis

De Alkmaarder Leris C. is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het schieten op een kennis genaamd Peter, in maart van dit jaar. Het slachtoffer, oorspronkelijk uit Schagen, werd in een loods in Oud-Overdie in zijn gezicht geraakt en loopt tot op de dag vandaag rond met een kogel in zijn kaak. De twee hadden ruzie over geld en een vrouw.

C. verklaarde zich bedreigd te hebben gevoeld door wat het slachtoffer tijdens de ruzie had gezegd. Hij was bang dat zijn medestander gewapend terug zou komen om hem wat aan te doen. Daarop bereidde de Alkmaarder zich voor met een wapen dat hij al jaren in bezit had en schoot Peter in zijn gezicht, vlak naast zijn halsslagader.

De Alkmaarder sliep aan de achterkant van de werkplaats, het slachtoffer Peter in de camper die in de loods stond. De avond voor de nachtelijke schietpartij hadden ze ruzie over geld en een vrouw, waarna Peter vertrok

C. moet Peter ook een schadevergoeding betalen van 11.000 euro. Dit heeft de rechter vandaag bepaald. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden, bleek dat de twee beiden logeerden in een loods aan de Strooijonkerstraat.

Cel dreigt voor Alkmaarder (69) die man in gezicht schoot: "Gevangenis is prima bejaardentehuis"

Cel dreigt voor Alkmaarder (69) die man in gezicht schoot: "Gevangenis is prima bejaardentehuis"

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat de verdachte het slachtoffer bewust in zijn kaak heeft geschoten en daarmee het risico heeft aanvaard dat die zou komen te overlijden. De rechtbank vindt ook bewezen dat de verdachte heeft gehandeld met opzet.

Koelen bloede

Hij heeft lange tijd in de loods gewacht tot het slachtoffer terugkwam. Ook toen hij zag dat het slachtoffer alleen was, had hij zich kunnen bedenken, maar dit deed hij niet. Peter ervaart door de kogel in zijn kaak op dit moment nog steeds veel last met praten en beleeft angsten, vertelde ook zijn zus in de rechtbank.

De rechter heeft in het oordeel tot tien jaar gevangenisstraf meegewogen dat Alkmaarder C. openheid van zaken heeft gegeven. In zijn nadeel weegt de rechtbank mee dat hij de ernst van zijn handelen niet lijkt in te zien en dat hij in koelen bloede de trekker van het vuurwapen heeft overgehaald.

De Alkmaarder zei zelf tijdens de zitting: "Ik ben zeventig. De gevangenis is een mooi bejaardentehuis. Al hoop ik dat ik nog wat kwalitatieve jaren buiten heb."