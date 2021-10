Bergen in 2040: 'balans tussen rust en reuring'

In de omgevingsvisie staan al enkele concrete keuzes. Zo moet in 2040 een kwart van de Bergense straten autoluw zijn en het bos met 10 procent zijn toegenomen.

De nieuwe bomen moeten volgens wethouder Valkering vooral in de binnenkant van de duinrand worden gerealiseerd en kunnen ook bestaan uit bijvoorbeeld een wijngaard. "De gemeente wil zo ook de bomenkap in de Schoorlse duinen deels compenseren en is geen voorstander van nog meer kap in de bossen", aldus Valkering.

Reuring

Naast de rust, wil het college ook de 'reuring' behouden. Met voorzieningen voor jong en oud, voor bewoners én bezoekers. Maar het college benadrukt ook de rust in het buitengebied en de woonwijken.

Daarvoor moet bijvoorbeeld de overlast van motoren worden aangepakt. "We willen met respect omgaan met ons landschap, onze natuur en cultuurhistorisch erfgoed", zegt wethouder Arend Jan van den Beld. "Niet zoals in een museum, maar als onderdeel van een omgeving en samenleving die altijd in beweging blijft."

De omgevingsvisie komt begin november voor het eerst op tafel in de commisievergadering.