Geen paniek bij Noord-Hollanders na gigastoring Facebook: "Lekker rustig"

Een andere voorbijganger beaamt dat: "Ik vond het lekker rustig. We zijn er zo aan gewend om vaak op onze telefoon te kijken, ik denk dat we ook gewoon zonder moeten kunnen."

Maar wat een social media-ramp had kunnen zijn, werd door flink wat Noord-Hollanders juist als een verademing en een 'rustig avondje' gezien. Verslaggever Sjoerd Hilarius van NH Radio sprak met verschillende voorbijgangers op straat.

Door de storing was het de hele avond niet mogelijk om appjes te versturen, berichten te posten en verscheen een foutmelding bij het opnieuw laden van het nieuwsoverzicht op Facebook en Instagram. Wereldwijd maken bijna drie miljard mensen gebruik van Facebook, twee miljard mensen gebruiken WhatsApp en Instagram heeft één miljard gebruikers.

Ook bleek niet iedereen op de hoogte te zijn van de uitgevallen diensten. "Deed WhatsApp het niet? Joh! Vandaar dat sommige van mijn berichten niet zijn binnengekomen. Dat zag ik vanmorgen pas." Een andere voorbijganger laat weten een 'pesthekel te hebben' aan alle sociale media. "Je hebt dat niet nodig om met mensen in contact te blijven, je kan ook gewoon lekker praten op de bank."

Van paniek was er dus geen sprake: "Ik had nog wel gewoon Snapchat, dus ik kon in contact blijven met mijn vrienden."