Zaanstad sluit in korte tijd vier drugspanden en pakt meerdere verdachten op

De gemeente Zaanstad heeft de afgelopen weken vier drugspanden gesloten in Wormerveer, Assendelft, Krommenie en Zaandam. In de panden werden onder meer harddrugs, een hennepkwekerij en illegaal vuurwerk aangetroffen. Ook zijn er verdachten aangehouden.

In Wormerveer werden, naar aanleiding van een onderzoek van de landelijke recherche, in een pand aan de Weverstraat harddrugs aangetroffen. Het ging om een ruime overschrijding van de gebruikershoeveelheid. Daarnaast zijn ook verdachten aangehouden. "In verband met het nog lopende onderzoek kunnen niet meer details genoemd worden", laat de woordvoerder van de gemeente Zaanstad weten. Het pand is voor zes maanden gesloten.

Illegaal vuurwerk

Door een onderschepte foto waarop een doorgeladen vuurwapen was te zien, deed de politie onderzoek in een pand op de Klokkemeet in Assendelft. Daar werd een in werking zijnde hennepkwekerij met 47 hennepplanten en zo'n 600 gram gedroogde henneptoppen aangetroffen. Daarnaast werden op verschillende plaatsen in het huis en de schuur scherpe munitie, een wapenonderdeel en illegaal vuurwerk gevonden.

In het pand aan het Visserspad in Krommenie werd tijdens een controle door de Nationale Politie een hennepkwekerij aangetroffen. Die zat achter een, door een gipsplaat verborgen, interne deur. In de hennepkwekerij stonden 195 hennepstekken. "Het is de tweede maal dat een dergelijke overtreding is geconstateerd. In 2019 was ook een hennepkwekerij gevonden op deze plek en daarom moet dit pand voor negen maanden dicht", zegt de woordvoerder.

Aan de Ooievaarstraat in Zaandam werd in een pand een inwerking zijnde hennepkwekerij met 488 hennepplanten aangetroffen. Ook werd er stroom afgetapt. Er is een verdachte aangehouden.