Prominente plaats voor museumstoomtram in nieuwe Poort van Hoorn

De museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik krijgt een prominente plaats in de nieuwe Poort van Hoorn. Dat heeft de gemeente vandaag bekend gemaakt. Het museum tekende samen met ProRail en de gemeente Hoorn een overeenkomst over hun rol in de ontwikkeling van het project.

Artist impression Museumstoomtram in de etalage

De Poort van Hoorn moet een nieuw stationsgebied voor de stad worden, waarbij ook de omgeving gemoderniseerd wordt. Gemeente Hoorn werkt samen met NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland om een modern vervoersknooppunt aan te leggen. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft zich officieel als partner aangesloten. "We zetten de Museumstoomtram letterlijk in de etalage", zegt de Hoornse wethouder Samir Bashara. "Zo wordt de stoomtram zichtbaarder, maar heeft dit bijzondere erfgoed ook een belangrijke rol in de kwaliteit en beleving van het stationsgebied van de toekomst. Een unieke combinatie tussen oud en nieuw." Belangrijke rol De Museumstoomtram moet een belangrijke rol gaan spelen in het ontwikkelingsplan, met naast een grote etalage een zogeheten Museumstoomtram promenade. Hier moet het voor bezoekers mogelijk worden om de historische rijtuigen van het museum te bezichtigen. Daarnaast wordt het aantal sporen van ProRail efficiënter ingericht en krijgt het museum één grote loods, waar nu drie kleinere loodsen worden gebruikt. Voor de deur van de entree moet een nieuw fruitbomenplein aangelegd worden, waardoor het historische stationsgebouw van Hoorn beter zichtbaar wordt.

Niet alleen wethouder Samir Bashara is enthousiast over de nieuwe plannen, ook de Museumstoomtram is blij dat zij zo'n prominente plek krijgen bij de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. "We kunnen hierdoor als museum doorgroeien en ons verhaal over ons historische erfgoed nóg beter vertellen", zegt directeur René van den Broeke. "Wij zijn ontzettend blij dat het museum zo'n centrale en zichtbare plek krijgt." De gemeente Hoorn heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit de Erfgoed Deal-regeling. Hiermee moet het mogelijk worden om de plannen werkelijkheid te laten worden. De regeling wordt gebruikt om ruimtelijke opgaven en erfgoed gezamenlijk te ondersteunen.