Spoeddebat over twitterbericht Haarlemse wethouder uitgesteld wegens ziekte

Het spoeddebat dat vanavond plaats zou vinden naar aanleiding van de uitlatingen van de Haarlemse wethouder Michel Rog (CDA) over de coronapas vorige week op Twitter , gaat niet door. Volgens zijn woordvoerder is de wethouder ziek en wordt de vergadering daarom uitgesteld naar volgende week.

De verwachting is dat Rog volgende week weer beter is. “Dat hopen we”, aldus zijn woordvoerder. De gemeenteraad gaat aanstaande donderdag wel gewoon door. De wethouder wordt dan tijdelijk vervangen.

Tweet

Raadsleden van de oppositie hadden de extra raadsvergadering vorige week aangevraagd. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem vroeg maandag, direct na het twitterbericht van wethouder Rog, al een spoeddebat aan.

De wethouder betuigde in zijn tweet steun aan staatssecretaris Mona Keijzer, die werd ontslagen nadat ze zich negatief had uitgelaten over de coronapas. Ze betwijfelde wat het nut is van het toegangsbewijs nu er een hoge vaccinatiegraad is bereikt en de ziekenhuizen niet volstromen met coronapatiënten. "Ik ben het gewoon ontzettend met haar eens", twitterde Rog als reactie op Keijzer.