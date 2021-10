Na vier jaar soebatten gaat er een streep door omstreden vaarverbinding Loosdrecht

De omstreden vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet. Na meer dan vier jaar discussie gaat er een dikke streep door het plan. De watersportsector zag de verbinding er graag komen, maar er was veel protest onder bewoners.

Al jaren wordt er gesproken over een 'korter rondje' Hilversum. Een directe vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen zorgt ervoor dat er kortere rondjes gevaren kunnen worden, wat meer dagjesmensen zou aantrekken.

De watersportsector is voor, omwonenden van de Loenderveense Plas - waar de vaarverbinding door heen zou gaan - zijn tegen. Dat zorgde voor een tweespalt in de stuurgroep, waar beide partijen samen met onder meer de gemeente en de provincie in vertegenwoordigd zijn. Er werd afgelopen zomer een externe adviseur aangesteld om uit de impasse te komen.

Die adviseur, Bart Krol, heeft afgelopen tijd gesprekken gevoerd over de wenselijkheid van een vervolgonderzoek naar de vaarverbinding. "Wat ons ook advies ook zal zijn, het zal de bestaande impasse niet doorbreken, ondanks de vele gesprekken die gevoerd zijn. Er zijn aan de ene kant partijen die vinden dat verder onderzoek nodig is en tegelijk zijn er aan de andere kant partijen die verder onderzoek overbodig en verspillend vinden", zo valt te lezen in het onderzoek.

Zoeken naar alternatieven

Het advies - dat meteen ook wordt overgenomen - is nu dus om te stoppen met onderzoek naar de vaarverbinding en in te zetten op alternatieven.

Er zaten al wat haken en ogen aan het plan, omdat eerder bleek dat de benodigde 'milieueffectrapportage' onvoldoende was om verder te kunnen gaan. Daar moest nog aan gesleuteld worden, maar dat gaat nu dus niet gebeuren. De tegenstrijdige opvattingen van de stuurgroepleden doen het project nu de das om, omdat een unaniem besluit over het plan niet mogelijk is.

Wel gaat er dus gekeken worden naar alternatieven om de watersport te stimuleren. De adviseur zegt dat hij een lijst heeft opgeleverd in het rapport. "Die heb ik opgehaald tijdens mijn gesprekken met de individuele partners. Ze variëren van 'quick wins' tot projecten die echt tijd vragen om uit te werken", aldus de adviseur. Op zijn advies wordt nu een groep gevormd die hier mee aan de slag gaat.