Inwoners van Uitgeest zijn het vaakst orgaandonor, Amsterdam blijft achter

In Uitgeest en Castricum wonen relatief de meeste orgaandonoren in de provincie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Uitgeest staat 44 procent van de volwassen inwoners in het Donorregister. Hekkensluiter Amsterdam scoort een stuk minder hoog: daar is 28 procent van de inwoners orgaandonor.