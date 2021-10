Eindelijk een gedenksteen voor vriendin Zohra (17): "Deze steen past echt bij haar"

Er is eindelijk een gedenksteen voor de overleden Zohra Jebari (17) uit Anna Paulowna. De grafsteen is mogelijk gemaakt door een doneeractie van vriendinnen van Zohra. Het meisje overleed vorig jaar door een hartstilstand toen zij op de fiets zat. Afgelopen vrijdag zou zij 18 jaar zijn geworden.

De steen is onder meer gesierd met een gitaar, want Zohra zong graag terwijl zij zichzelf begeleidde. "De steen past echt bij haar en is speciaal voor haar gemaakt, anders hadden we gewoon iets uit moeten zoeken", vertelt Luna van der Meij die samen met haar vriendinnen Puk en Marit de doneeractie is gestart. Er is zo'n tienduizend euro bij elkaar gebracht. "De familie is heel dankbaar, want zonder deze steun hadden ze dit niet kunnen doen."

Dank

Luna: "Ze verdiende iets speciaals. We zijn heel blij dat we dit hebben gedaan. We willen ook via deze weg iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de gedenksteen. De steen helpt wel als afsluiting. Nu hebben we echt iets om naar toe te gaan."