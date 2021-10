Wandelaar doet 'lugubere' vondst in park: kruis van botten opgehangen in boom

Een wandelaar in Risdammerhout Park in Hoorn deed afgelopen zondag een bijzondere ontdekking. Tijdens de wandeling trof hij een kruis gemaakt van botten aan in een van de bomen. De politie werd ingeschakeld, en hoewel de botten zeer waarschijnlijk niet van een mens afkomstig zijn, zijn ze voor de zekerheid opgestuurd naar de Forensische Opsporing.

Hoewel deze maand Halloween gevierd wordt, en er op meerdere plaatsen dergelijke uitingen als versierselen worden opgehangen, is de locatie van de botten bijzonder te noemen. De politie spreekt ook van een 'lugubere vondst'. De wandelaar ontdekte het kruis afgelopen zondagmiddag en maakte er melding van bij de boa's. Door de drukte overdag kwamen zij er niet aan toe om een kijkje te nemen, waarna er in de avond samen met de politie naar het kruis werd gekeken. "U begrijpt dat de duisternis van de nacht een extra 'dimensie' gaf aan deze toch al markante melding", aldus de politie. Het is nog niet bekend wie de botten in het Risdammerhout Park heeft opgehangen en wat de betekenis van het kruis is.