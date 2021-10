OM eist werkstraf tegen slapende bewakers joodse school Cheider

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van veertig uur tegen twee voormalige wachtcommandanten van de orthodox-joodse school Cheider in Amsterdam. De wachtcommandanten zouden tijdens het bewaken in hun auto in slaap zijn gevallen of zaten op hun telefoon te kijken.

De 26-jarige Jemyro van R. uit Woerden en de 21-jarige Noah V. uit Portugal werden betrapt door twee andere collega's van de Snelle Reactie Eenheid (SRE) in februari en werden kort daarna ontslagen. Maandag moest het tweetal verschijnen in de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

Daar zeiden de collega's die de twee betrapten, dat beiden vlak voordat de school begon in een diepe slaap waren in hun voertuig. Zelf beweerde het tweetal dat zij in de auto zaten vanwege het slechte weer. Een van hen had even op zijn telefoon gekeken en de ander was slechts een kort moment weggevallen, maar ze zouden om beurten alert zijn geweest.

Beveiliging

Joodse scholen zoals het Cheider worden bewaakt door de politie, particuliere bewakingsdiensten en de marechaussee vanwege terroristische dreigingen. Wachtcommandanten hebben de taak de ingang van de scholen scherp in de gaten te houden.

De marechaussee is dagelijks met twee voertuigen bij het Cheider. Vanaf 07.00 uur controleren ze de prullenbakken en auto's in de omgeving van de school. Na de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 kreeg de school een stalen hek. Ook is er een permanente politiepost in de buurt.

De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober.