Herdenking slachtoffers Bijlmerramp: "Het blijft bij ons"

Een Israëlisch vrachtvliegtuig stortte 29 jaar geleden neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven.

Niet dichtbij

"Toen ik mijn deur wilde opendoen kreeg ik te horen dat een vliegtuig was neergestort", vertelde Talita Keereveld, die die avond in de buurt van de plek van de ramp is geweest. "Dan weet je wat er gebeurt op dat moment. Je wil ter plekke zijn. En ik kwam ook ter plekke. Ik kon niet eens dichtbij komen. Dat kwam door de hitte die op me af kwam. Vandaar dat ik altijd zorg dat ik hier aanwezig ben."

"Kijk naar de bloemenzee. Iedereen probeert een bloemetje te leggen", zei Helen Burleson-Esajas, voorzitter van de Stichting Beheer Het Groeiend Monument. "Er zijn zelfs bloemen gelegd van mensen uit Suriname. De betrokkenheid blijft groot bij mensen in Zuidoost, mensen in Nederland en zelfs mensen buiten onze grenzen."

Lege pekken

Ook na bijna 30 jaar is de impact onverminderd groot. Burleson-Esajas: "Ik kom zelf uit het onderwijs. Als pedagoge. En ja, in de klassen, toentertijd, de lege plekken in de scholen. Maar ik heb ook familie door de ramp verloren."

Ook heeft de materiele schade veel gevolgen. "Dat andere mensen alles hebben verloren. Foto's bijvoorbeeld, die emotionele waarde hadden. Het is pijn. Er is ook vrede. Maar het punt is, het blijft bij ons."