Topper Jong AZ - FC Volendam blijft in Wijdewormer

Jong AZ en FC Volendam spelen vrijdag 22 oktober gewoon op het trainingscomplex in Wijdewormer tegen elkaar Een verzoek van FC Volendam om de topper naar het stadion in Alkmaar te verplaatsen, is afgewezen.

Volgens een woordvoerder van AZ is sportpark Kalverhoek in Wijdewormer de plek waar Jong AZ al haar thuisduels speelt en wordt daar niet van afgeweken.

Eerder deze week kwam een bericht naar buiten dat de wedstrijd in het AZ-stadion zou worden gespeeld. Daardoor zouden veel meer uitsupporters de wedstrijd kunnen bijwonen. In Wijdewormer is een klein uitvak met een capaciteit voor enkele tientallen fans, terwijl FC Volendam dit seizoen in uitwedstrijden geregeld door een kleine driehonderd supporters wordt gesteund.

Het bericht van de verplaatsing bleek niet juist. FC Volendam bevestigt dat er wél een verzoek is gedaan om de locatie te wijzigen, maar dat dit is afgewezen. De club zegt nog te hopen op een goede oplossing. Vorig seizoen week Jong AZ vanwege de kampioenswedstrijd van SC Cambuur overigens wel uit naar het stadion in Alkmaar.

Sinds afgelopen weekend bezetten Jong AZ en FC Volendam de eerste twee plaatsen in de eerste divisie. Mede door dit succes wordt FC Volendam dit seizoen tijdens uitwedstrijden door een grote schare fans gesteund.

