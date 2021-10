IJmond NL V Nieuw techlab op school maakt André Kuipers jaloers: "Ik wou dat ik zo les had gehad"

Het Kennemer College opende vanmiddag haar Kennemer Techlab: een klaslokaal-nieuwe stijl waar scholieren worden voorbereid op de technische banen van de toekomst. Dat is hard nodig, want er is in de IJmond een tekort aan technisch personeel en dat is onhandig met grote bedrijven als Tata Steel in de buurt.

Astronaut André Kuipers kwam het nieuwe techlab vanmiddag openen en was onder de indruk. Jaloers zelfs, met een knipoog uiteraard. "Ik wou dat ik zelf als kind op deze manier les had gekregen." Het is inderdaad niet te vergelijken met vroeger, zoals de leerlingen in het techlab - onderdeel van de beroepsgerichte opleiding van het Kennemer College - worden opgeleid. Er zweven in het technisch laboratorium drones door de lucht, links en rechts flitsen laserstralen en kinderen besturen virtueel een heftruck.

Waterstof "De beroepen veranderen", zegt Gerrtit Veldhuis, projectleider techniek. "Neem nou Tata Steel. Daar gaan ze in de toekomst staal maken op basis van waterstof in plaats van kolen. We proberen onze leerlingen met dit techlab zoveel mogelijk op alle veranderingen voor te bereiden."

Foto NH Nieuws/Fred Segaar

Na een lezing over zijn avonturen in de ruimte, houdt Andé Kuipers een pleidooi voor de technische opleidingen. "Het is zó breed. Je kan er echt een mooie carriere in maken. Techniek zit namelijk overal in: in communicatie, sport, voeding, milieu. Er zal dus altijd werk in blijven. Dus is het belangrijk dat er ook genoeg personeel is. Als ik nog jong was geweest en dit lab had gezien, had ik het wel geweten."