Louis van Gaal wil nieuwe spelers horen, zien en voelen

De bondscoach selecteerde ook vier keepers voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Joël Drommel, Justin Bijlow, Tim Krul en Mark Flekken. Voor Mark Flekken is het zijn eerste selectie. "Flekken is een Van Gaal-keeper. Hij is ongelofelijk goed met de voeten", vertelt Van Gaal.

Het is dan ook logisch dat nieuwe spelers een kans krijgen de komende wedstrijden. Oud-Ajacied Noa Lang zit voor het eerst bij de selectie. "Eén van de argumenten om hem te selecteren was dat hij de plaatsvervanger van Steven Berghuis kan zijn", aldus Van Gaal. Noa Lang speelt voor het Belgische Club Brugge en kreeg het verwijt dat hij zich zaterdag provorcerend zou hebben gedragen. "Dat moet hij bij mij niet doen. Maar ik denk dat hij naar mij komt. En niet andersom", laat Van Gaal weten.

Quincy Promes

De Amsterdamse Quincy Promes zat niet bij de selectie van Oranje. De Amsterdammer en oud-Ajacied wordt verdacht van een steekpartij en speelt inmiddels in Rusland bij Spartak Moskou. "Ik kan daar geen mening over hebben, want ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat als je in zo'n zaak verwikkeld bent het veel meer moeite kost om de focus op een wedstrijd te houden. Ik denk niet dat ik spelers selecteer die in zo'n zaak zijn verwikkeld."