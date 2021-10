Station Hilversum moet het al maanden doen zonder roltrap en dat blijft nog zo

Het station van Hilversum moet het al maanden doen zonder de roltrap. De roltrap naar de stationshal is al meer dan twee maanden stuk en ook de roltrappen naar de perrons begeven het regelmatig. Het slechte nieuws: dat blijft nog even zo.

Vooral de roltrap naar de stationshal doet het dus al maanden niet. Monteurs hebben al meerdere keren geprobeerd om alles weer te maken, maar dat heeft tot nu toe niet veel uitgehaald. Dat de roltrap het al zo lang niet doet, zorgt voor veel klachten.

De NS baalt ervan, zeker omdat het station ook toegankelijk moet zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. "We vinden het ontzettend vervelend", zegt woordvoerder Elvira van der Vis.

Wachten op onderdelen

Het lijkt er al met al niet op dat de roltrap snel weer gaat rollen. Om de trap te repareren, zijn onderdelen nodig met een lange levertijd. "We wachten al langer op deze onderdelen, maar we hebben echt geen idee wanneer deze komen. We kunnen ze bij wijze van spreken morgen binnen krijgen, maar het kan ook nog een paar maanden duren. Vast staat wel dat het veel langer duurt dan gebruikelijk en we vrezen dat het nog wel even duurt."

Reizigers die minder goed ter been zijn worden, totdat de roltrappen het weer doen, geadviseerd om de liften te gebruiken. Daar kunnen per keer maar een paar mensen in.