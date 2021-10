Bakkie pleur: Barry van Galen spoorloos

Hopelijk keren alle voetballers na deze interlandperiode weer terug bij hun club. Oud-voetballer Barry van Galen was in zijn Roda JC-tijd eens een week te laat begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

"De seizoensvoorbereiding begon weer, maar ik had een vakantie geboekt naar Lloret de Mar dus ik was er niet", vertelt Van Galen.

Huub Stevens was toen de trainer van de Limburgers. Hij kon het niet waarderen dat de voetballer te laat aan de voorbereiding begon. In deze aflevering van "Een bakkie pleur met Van Galen en Keur", bespreken de twee oud-voetballers Piet Keur en Barry van Galen in geuren en kleuren de absentie van Van Galen.