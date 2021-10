Grote uitslaande brand op industrieterrein Heerhugowaard

In een autoschadeherstelbedrijf aan de Nobelstraat in Heerhugowaard is vanmiddag rond 15.50 uur een 'zeer grote' uitslaande brand ontstaan, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan NH Nieuws. Het sein 'brand meester' is nog niet gegeven, maar de brand is wel bijna onder controle. Het blussen kan nog een aantal uren duren. Er zijn geen gewonden gevallen.

Vanwege de rookontwikkeling en het mogelijk vrijkomen van chemische stoffen roept de brandweer op om niet naar de brand aan de Nobelstraat toe te gaan. Ook vraagt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op Twitter of mensen die wel in de buurt van de brand zijn alle hulpverleners de ruimte te geven. De is overgeslagen naar de naastgelegen verffabriek. Uit metingen blijkt dat geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De brandweer houdt in de gaten of dat niet alsnog kan gebeuren. (Tekst gaat verder onder foto:)

De rookontwikkeling is vanuit de wijde omgeving te zien.

Veiligheid voor alles Er is een 'grote hoeveelheid aan voertuigen' ingezet. Onder die voertuigen zijn ook drie hoogwerkers. Dit komt vanwege de omliggende bebouwing, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Brandweerman Jim uit Alkmaar en zijn collega's zijn uitgerukt met zo'n hoogwerker, vertelt hij aan verslaggever Maaike Polder. "Wij doen van bovenaf de aanval", aldus de brandweerman. "Hiermee proberen we andere panden te redden. Brandweermensen kun je wel ergens op een dak zetten om van bovenaf te blussen, maar die kunnen er niet zo dichtbij komen en veiligheid gaat voor alles." Tekst gaat verder na de video

De woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt dat de brand rond 17.00 uur is uitgebroken. Dat klopt niet, de brand brak om 15.50 uit - NH Nieuws

Het blussen gaat goed, vertelt een voorlichter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord rond 17.30 uur aan NH Nieuws. "Dat is te zien aan de witte rook." Wel zal het naar verwachting nog minstens twee uur in beslag nemen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre er schade is ontstaan bij omliggende panden. De Nobelstraat en de Marconistraat zijn afgezet voor verkeer. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.



