Meerdere videozalen tijdens rechtszaak over moord Peter R. de Vries

De eerste pro-formazitting vindt op 18 oktober plaats in de rechtbank aan de Parnassusweg. Er wordt dan gesproken over de stand van het onderzoek en over eventuele onderzoekswensen van de advocaten van de twee verdachten, die nog vastzitten. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Wie de zitting wil volgen, hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Veiligheidscontrole

"Hoewel de rechtbank zich ervoor inspant zo veel mogelijk belangstellenden te kunnen ontvangen, kan helaas niet worden gegarandeerd dat er voor iedereen een plek beschikbaar is", laat de rechtbank vandaag weten. "In verband met de verwachte belangstelling en de veiligheidscontrole wordt belangstellenden aangeraden ruim op tijd aanwezig te zijn."

De rechtbank benadrukt dat er in de gehele rechtbank een streng verbod op het maken van foto’s en beeld- en geluidsopnames geldt. "In de videozaal voor belangstellenden dienen mobiele telefoons en andere apparatuur te worden uitgeschakeld en opgeborgen. Op naleving van de regels zal worden toegezien door de parketpolitie."

Vluchtauto

De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat doodgeschoten. De twee verdachten zijn de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam en de 35-jarige Kamil E. uit Maurik. Eerstgenoemde wordt ervan verdacht dat hij De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neerschoot. E. zou de vluchtauto hebben bestuurd.

De twee werden vrij snel na de moord aangehouden.