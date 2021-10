Flinke toename diefstal van e-bikes in Zandvoort

Fietsendieven hebben afgelopen zomer een flink aantal e-bikes gestolen in Zandvoort. Vooral op zomerse dagen zijn deze dure fietsen verdwenen rond de boulevard. De politie kan geen cijfers van aangiftes geven, maar ziet 't als een serieus probleem. "We hebben echt pieken gezien van fietsdiefstallen op mooie dagen en het heeft zeker onze aandacht."

Afgelopen voorjaar en zomer stonden bij de entree van Zandvoort en op de boulevard al matrixborden om inwoners en bezoekers te waarschuwen voor fietsendieven. Desondanks hebben dieven hun slag kunnen slaan, vooral op warme dagen wanneer er veel bezoekers in Zandvoort waren. "We hebben extra gesurveilleerd op en rond de boulevard en ook wel busjes preventief aan de kant gezet om te kijken of er geen fietsen achterin zaten", zo vertelt een woordvoerder van de politie.

Handhaving

De politie heeft samen opgetrokken met de gemeente en handhaving om het probleem aan te pakken. Zo zijn ondernemers en winkeliers in het dorp aangespoord om klanten te waarschuwen voor de fietsendieven.

Waar de gestolen fietsen dan uiteindelijk naartoe gaan is onbekend. "Dat weet je eigenlijk pas als je de boeven binnen hebt", aldus de politiewoordvoerder. Maar op heterdaad betrappen blijkt lastig in de praktijk. Daarom roept de politie iedereen op, om vooral het alarmnummer 112 te bellen als je het vermoeden hebt dat er een fiets wordt gestolen.

De PVV in Zandvoort stelde eerder deze zomer vragen over dit onderwerp aan het college van burgemeester en wethouders. Die gaf aan het probleem te signaleren en na te denken over aanvullende maatregelen. Zo wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheid voor bewaakte fietsenstallingen. Eind dit jaar zal het college een plan van aanpak, bekend maken.