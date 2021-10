Golf van auto-inbraken in Landsmeer: "Ze hebben m'n stuur meegenomen"

In september alleen al zijn 18 meldingen bij de politie binnen gekomen van auto-inbraken in Landsmeer. In de straat hangen veel camera's en op veel beelden is dezelfde man te zien die controleert of auto's open zijn en wat erin ligt. Ook dit weekend was het weer raak en werd de man door bewakingscamera's gefilmd. De politie roept op altijd een melding of aangifte te doen.

"Ze hebben m'n stuur meegenomen", zegt Baskakis Alessio. Het is alweer bijna een jaar geleden en hij kan er inmiddels om lachen, maar de problemen in de wijk spelen nog steeds.

Dit weekend werden er weer beelden gemaakt van een man die aan auto's 'rommelde'. De Zuiderzeelaan hangt vol met beveiliging en deurbelcamera's, en dus is er veel beeld van de man die auto's controleert. Toch is het de politie nog niet gelukt hem te vangen. "Er is niet echt een peil te trekken op het tijdstip dat de man toeslaat", laat een politiewoordvoerder weten. En dus is het moeilijk om hem op heterdaad te pakken. Mochten buurtbewoners wat zien, wordt ze aangeraden direct met de politie te bellen.

Onveilig gevoel

Niet alleen rond de Zuiderzeelaan en de straten daaromheen wordt toegeslagen, blijkt uit een lijst op de Facebookpagina 'Je Bent Landsmeerder Als.' Op de pagina wordt bijgehouden in welke straten er bij auto's wordt ingebroken. "Je denk dat je in een rustige wijk woont, maar je slaapt niet rustig als je weet dat er in de nacht ingebroken kan worden in je auto", zegt een buurt bewoner. "Het is een onveilig gevoel."