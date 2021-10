Vader die huis gezin in brand stak en miljoen verduisterde is overgeplaatst naar Vught

Martijn den B. (49) uit Assendelft die wordt verdacht van de moord op zijn 14-jarige zoon en de verduistering van 2,4 miljoen euro, is overgeplaatst van het Pieter Baan Centrum naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens de derde pro-formazitting. De vader staat ook terecht voor poging tot moord op zijn twee andere zoons, op zijn vrouw en voor brandstichting. Den B. was zelf niet aanwezig in de rechtbank.

Bijna een jaar geleden, op 2 november 2020, ontstond 's morgens vroeg brand in een woning aan de Zomerzon in Assendelft. De brandweer haalde de gezinsleden uit het huis. Eén van de kinderen raakte zo in paniek dat hij uit het raam sprong. De jongen liep hierbij botbreuken op.

Vier dagen na de brand overleed de 14-jarige Vigo aan zijn verwondingen. Tijdens de eerste pro-formazitting kwam naar voren dat de brand met een grote hoeveelheid benzine was aangestoken in de hal van de woning. Daardoor was vluchten niet meer mogelijk. De officier van justitie stelde tijdens die zitting dat er ook gevaar was voor omwonenden.

Martijn den B. werd direct na de brand aangehouden en later naar het Pieter Baan Centrum gestuurd voor onderzoek. De 49-jarige verdachte is onderzocht in de psychiatrische observatiekliniek. Naar aanleiding van dat onderzoek is ook een rapport opgesteld, maar vandaag bleek dat dat rapport door omstandigheden nog niet is besproken met de dader.

Moeder ook 'verdacht'

Tijdens de tweede pro-formazitting werd duidelijk dat de vader wordt verdacht van het verduisteren van 2,4 miljoen euro. Ook zijn vrouw wordt wellicht verdacht van het witwassen van de miljoenen. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of dit ook een strafzaak wordt.

Vandaag tijdens de derde pro-formazitting wilde de advocaat van de moeder, die zowel slachtoffer als verdachte is in deze zaak, informatie opvragen over de situatie van Den B. Dit werd echter geweigerd, omdat de zaak over de voortgang van Den B. ging en niet over de rol van zijn echtgenote in de verduisteringszaak.

De Telegraaf laat weten dat de vrouw ondertussen de relatie met de vader van haar kinderen heeft beëindigd. In hetzelfde artikel zegt de advocaat van de moeder dat de man mogelijk een gokverslaving had. "Er zijn dingen in de administratie gebeurd waar de rest van het gezin nooit van heeft geweten", zegt ze daarover. Volgens de advocaat dacht het gezin dat Martijn den B. gewoon naar zijn werk ging.

Hoogstwaarschijnlijk is er eind december een vierde pro-formazitting. In maart volgend jaar zal de zaak inhoudelijk worden behandeld.