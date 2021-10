Laarders helpen Laarders: 'dorpsbus' op komst om oudere bewoners te vervoeren

Er komt een 'dorpsbus' naar Laren waarmee lokale ouderen geholpen gaan worden met korte ritjes naar de supermarkt, de dokter of andere afspraakjes binnen het dorp. Als alles volgens plan verloopt, gaat het busje over een maand rijden.

De komst van de taxidienst moet het voor ouderen makkelijker maken om binnen Laren vanuit huis naar bepaalde plekken te komen.

Dat helpt volgens de planmakers ook weer tegen eenzaamheid. "In ons dorp woont een onevenredig groot aantal ouderen. En ik ken er verschillenden die dreigen te vereenzamen, omdat zij zich in hun mobiliteit en in hun contacten geremd voelen. Dat geldt voor gehandicapten, maar niet alleen voor hen. Dat mág niet gebeuren", zegt Walter van Baars van Dorpsbus Laren.

Golfkarretje

De 'dorpsbus' valt het best te vergelijken met de buurttaxi van de Hilversumse wijk Kerkelanden, waar al veel langer ouderen mee vervoerd worden. Het gaat om een stevige golfkar waarmee drie mensen vervoerd kunnen worden, naast de bestuurder. Ook kan er een rollator mee.

Het karretje komt er voor Laarders, maar ook zeker dóór hen: de 'dorpsbus' moet straks bestuurd gaan worden door Laarders. Achter de schermen wordt er nu gewerkt om alles op poten te zetten.