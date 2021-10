Feestverlichting terug in Haarlem: het verhaal achter de iconische 'Bavo-lampjes'

Nu de dagen korter worden, gebeurt het onvermijdelijke: de feestdagenverlichting komt weer terug in de stad. Sinds vandaag worden de lichtsnoeren, met daarin verwerkt de kenmerkende contouren van de Grote of Sint-Bavokerk, met hoogwerkers boven de Haarlemse straten geplaatst. En daar blijft het niet bij.

Bouman vertelt dat zijn stichting wel eens onderzoek heeft laten doen naar de feestverlichting. Of het toch niet tijd was voor iets anders. "Maar toen bleek dat de Haarlemmers dit ontwerp nog echt niet zat zijn."

"Hiervoor was het een allegaartje van verschillende soorten gloeilampen", vertelt voorzitter Anton Bouman. De Haarlemse elektrotechnicus Alain Timmers ontwierp feestlicht met de contouren van de Grote Kerk. Zijn bedrijf verzorgt ook de feestverlichting in andere steden.

De feestverlichting is het werk van Haarlem Lichtstad, een stichting met vrijwilligers die zich al jaren druk maakt met de sfeerlichten in de stad. Het huidige ontwerp hangt nu al zo'n 15 jaar boven de Haarlemse straten.

Haarlem Lichtstad richt zich niet alleen op de donkerste dagen van het jaar. Zo'n beetje elk verlicht gebouw of object in de stad is het werk van de stichting.

"Ooit is het begonnen met de feestverlichting en de verlichting van monumentale gebouwen. Later kwamen daar ook beelden en andere objecten bij", vertelt Bouman. "Zo zijn we een aantal jaar geleden ook de bomen op de Oude Groenmarkt gaan doen, dat hebben we toen geregeld met burgemeester Schneiders."

tekst loopt door onder de foto