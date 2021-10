100 uur taakstraf voor man die kapper in Wormerveer in elkaar sloeg

Een 33-jarige man uit Wormerveer is voor de rechter schuldig bevonden aan het ernstig mishandelen van kapper Roland Rosmalen. Hij krijgt een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. In juli wilde de kapper bemiddelen bij een verkeersruzie die pal voor zijn zaak in Wormerveer ontstond, maar daarbij ging het helemaal mis: de dader sloeg hem meerdere keren vol op het hoofd, met mogelijk blijvende schade tot gevolg.

Op aandringen van de officier van justitie werden camerabeelden getoond van wat daarna gebeurde. De dochter van de dader bleek alles te hebben gefilmd. Te zien was dat Rosmalen de deur sloot, waarna de dader buiten zichzelf van woede werd. "Van nul naar honderd in zijn agressie", verwoordde de officier van justitie het.

Volle laag

Rosmalen krijgt een onbekend aantal harde klappen tegen zijn gezicht. 'Ik sla je voor je kankerhoofd!', was te horen. Even later vlucht de kapper naar zijn kantoortje in de hoop daar beschutting te vinden, maar dat is tevergeefs. Ook daar krijgt hij de volle laag. Als de vrouw tussenbeide probeert te komen krijgt ook zij klappen. Het incident duurt nog geen twee minuten, maar de impact op de kapper is groot. Hij blijkt een zware hersenschudding en drie breuken in zijn gezicht te hebben. Er is kans dat een deel van zijn gezicht gevoelloos blijft. Daarnaast heeft hij er psychische klachten aan over gehouden, waarvoor hij nu in therapie is.

De advocaat verklaarde dat de dader zich aangevallen voelde toen de deur dicht werd gedaan. Volgens hem kwam zijn arm tussen de deur te zitten. De 33-jarige had spijt en volgt inmiddels een agressiecursus.

Straf

De officier van justitie vond de daden 'heel erg laf' en getuigen van 'puur zinloos geweld'. Ze eiste 100 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Daar ging de rechter in mee. Naast die straffen moet de dader ongeveer 2400 euro schadevergoeding betalen voor de materiële en immateriële schade die hij Rosmalen heeft aangedaan.

Na afloop spreekt Rosmalen van blijdschap dat de man is veroordeeld. Wel zet hij vraagtekens bij de hoogte van de straf. "Van mij had hij een paar jaar de bak in gemogen. Als je kijkt wat hij mij heeft aangedaan.. Ik heb misschien levenslang en hij komt er met een taakstraf vanaf."