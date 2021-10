Bejaarde Volendamse mag proces misschien in vrijheid afwachten

De 81-jarige Volendamse Huberta T., die wordt verdacht van brandstichting en moord op haar twee buren, zou de rest van haar proces in vrijheid moeten afwachten. Daar pleit haar advocaat, Niek Hendriksen, tenminste voor. Volgens hem is de herhalingskans klein.

Een burenruzie zou de reden zijn voor de actie van de Volendamse, zeiden buurtbewoners eerder al tegen NH Nieuws. De brand ontstond in een woning aan de Burgemeester van Baarstraat op 10 april van dit jaar. De bewoners van het huis werden naar het ziekenhuis gebracht en daar onderzocht voor het inademen van rook.

Onrust in Volendam

Het is in het vissersdorp dan ook het verhaal van de dag. De officier van justitie vraagt zich af: "Hoe kijkt Volendam ertegenaan als mevrouw vrijkomt?" Het is volgens de officier een bijzondere zaak. "Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt."

Omdat het in Volendam een schok teweeg kan brengen, wordt daarom door de officier van justitie geadviseerd om Huberta T. eerst bij een familielid in een naastgelegen dorp te laten wonen. Als dit kan, en volgens familie is dit mogelijk, 'is er wel ruimte voor een schorsingsverzoek'.

De 81-jarige vertelde al eerder spijt te hebben en ook vandaag wordt duidelijk dat detentie zwaar is. Hoewel de Volendamse positief probeert te blijven, wil ze niets liever dan terug naar de dijk. "Het is een bijzonder spannende dag", laat Huberta dan ook in rechtbank weten.

Afwachten in vrijheid

Naast het wonen in een ander dorp, mag Huberta T. niet in de buurt komen van het huis. Ook is een voorwaarde dat de vrouw geen contact opneemt met de buren. Met deze voorwaarde is de officier van justitie positief over het in vrijheid afwachten van het proces. Aan het eind van de dag wordt bekend of de rechtbank hierin meegaat.

Op 23 december zal in de rechtbank van Alkmaar de inhoudelijke behandeling verder plaatsvinden.