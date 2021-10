De Peiling: We zullen moeten leven met files en bomvolle treinen

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en veel werknemers weer naar kantoor gaan wordt het weer drukker op de snelwegen en in het ov. Nederland had vrijdag te maken gehad met de drukste spits van het jaar tot nu toe, dat meldt de ANWB. In totaal stond er rond 17.30 uur zo'n 650 kilometer file.

Volgens de Mobiliteitsalliantie vervallen reizigers 'te snel' in oude patronen en is verandering hard nodig. “Het lijkt alsof we niets van de coronacrisis hebben geleerd. Wij hameren al geruime tijd op een spreiding in tijd en vervoersmiddelen”, zegt voorzitter Steven van Eijck.

Investering

Er zijn daarnaast, volgens de mobiliteitsgroep, miljarden nodig voor het onderhoud van wegen en het openbaar vervoer. Van Eijck licht toe: “Als gevolg van de bevolkingsgroei en woningbouw, groeit ondertussen ook de vraag naar openbaar vervoer."

Sta jij vaak in de file? Wat zijn volgens jou geschikte oplossingen voor het fileprobleem? Wat doe jij om de files te omzeilen?